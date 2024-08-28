Орловцы смогут маркировать буйволов и зебу

Новые правила учета животных вступят в силу с 1 сентября.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям напомнило жителям подведомственный регионов о том, что с 1 сентября начнут действовать новые правила учета животных, в том числе домашних. Соответствующее постановление правительства страны вступило в силу с 1 марта 2024 года, но оно предусматривает поэтапный переход к введению новых правил. Кстати, специалисты называют его одним из важных событий в деле государственного ветеринарного надзора.

«Маркирование и учет животных осуществляются в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления их источников и путей распространения, – пояснили в ТУ Россельхознадзора. – Первые сроки осуществления учета – 1 сентября 2024 года установлены для крупного рогатого скота, в том числе зебу, буйволов, яков, лошадей, ослов, мулов и лошаков; свиней, домашней птицы, за исключением птицы в ЛПХ».

Маркирование представляет собой нанесение или закрепление на теле животного, или введение в его тело визуальных, электронных или смешанных средств маркирования. Осуществляется оно владельцами животных за свой счет самостоятельно или «посредством привлечения иных лиц». Владелец сам определяет используемые средства маркирования. Согласно перечню №550, индивидуальному маркированию и учету подлежат: крупный рогатый скот, в том числе зебу, буйволы, яки; лошади, ослы, мулы и лошаки; верблюды; служебные животные.

Групповому маркированию и учету подлежат: пчелы, свиньи, овцы и козы, домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы), олени, пушные звери (лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы, енотовидные собаки, нутрии), кролики, рыбы и иные объекты аквакультуры животного происхождения. Если свиньи, овцы и козы, олени содержатся в личных подсобных хозяйствах или являются племенными, то они подлежат индивидуальному маркированию и учету. Также индивидуальному маркированию и учету подлежат племенные пушные звери, кролики, рыбы и иные объекты аквакультуры животного происхождения.

Для большинства видов животных установлен тридцатидневный срок маркирования после дня рождения. Для пчел он сокращен до 14 календарных дней после заселения улья, для птицы – не позднее 7 календарных дней после дня ее выведения. Учет животных осуществляется безвозмездно специалистами в области ветеринарии. Уникальный номер действителен в течение жизни животного или времени существования группы животных. Повторный учет индивидуально маркированного животного не допускается.

ИА «Орелград»