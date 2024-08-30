Орловец вместо 9 тысяч заработал 12 лет

Орловский областной суд рассмотрел дело о поджоге релейного шкафа.

20-летнему мужчине предъявили обвинение по статье диверсия (281 УК РФ). Он пытался разрушить объект транспортной инфраструктуры. Конечной целью являлся подрыв экономики и обороноспособности России.

Всё началось с того, что в одном из мессенджеров мужчина вступил в переписку с неким неустановленным лицом. Он согласился поджечь релейный шкаф, входящий в состав железнодорожного оборудования.

Диверсант приобрёл средства для совершения преступления, прибыл в город Мценск и совершил поджог. Шкаф оказался полностью разрушен. «РЖД» понесло материальный ущерб. Также диверсия действительно привела к сбоям в железнодорожных перевозках и создала угрозу для жизни и здоровья людей.

Подсудимый признал вину полностью. Известно, что в рамках незаконной сделки он успел получить всего лишь 9235 рублей.

Суд приговорил его к 12 годам и 10 дням лишения свободы. Первые три года мужчина проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Деньги, полученные преступным путём, конфискованы в государственную собственность.

Уголовное дело возбуждалось по материалам Управления ФСБ России по Орловской области. «Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», – добавили в пресс-службе облсуда.

ИА «Орелград»