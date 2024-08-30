Орловская промышленность пустилась в рост

Динамику промышленного производства оценили статистики.

Как сообщает Орелстат, второе полугодие 2024 года промышленность Орловской области начала с той же позитивной динамики, которая наблюдалась на протяжении первого полугодия. Так, объем производства в июле по сравнению с июлем 2023 года вырос на 4,7 процента, а с начала текущего года он увеличился на 8,6 процента. Статистики отмечают, что уверенный рост демонстрируют два сектора, учитываемых при расчете регионального индекса промышленного производства.

Так, в июле по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года сырьевой сектор прибавил 5 процентов, а обрабатывающий сектор – 5,9 процента. Энергетический сектор, по оценкам Орелстата, продемонстрировал стабильность. В сфере водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений, напротив, наблюдалось сокращение объемов выпуска на 8,9 процента. Однако если не сравнивать этот сектор с показателями прошлого года, то заметна и положительная динамика – с начала года показатели его работы увеличились на 4,4 процента.

Орелстат также обнародовал окончательную оценку объемов промышленного производства на основе данных годовой статистической отчетности за 2023 год. Уточненный индекс составил 103,6 процента, что на 3,4 процента выше, чем было при оперативной оценке. С учетом произведенных уточнений, статистики сообщают, что в минувшем году в регионе рост объемов производства наблюдался во всех секторах, включенных в расчет индекса.

Так, в сырьевом секторе показатели выросли на 16,2 процента, в обрабатывающем – на 4,1 процента, в энергетическом – на 0,3 процента, в секторе, связанном с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 2,6 процента. Существенное влияние на положительную динамику индекса оказал рост в обрабатывающих отраслях, отмечают статистики.

«Так, по итогам годовой отчетности значительно выросли показатели объемов выпуска в отраслях, производящих: готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования, – на 31,8 процента, резиновые и пластмассовые изделия – на 20 процентов, электрическое оборудование – в 2 раза, мебель – на 61,3 процента, осуществляющие ремонт и монтаж машин и оборудования – на 35,3 процента», – заключает Орелстат.

ИА «Орелград»