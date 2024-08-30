Орловщина стала первой в Черноземье по росту заболеваемости ковидом

Таковы предварительные итоги августа.

Заболеваемость за месяц в разных регионах Черноземья сравнил «Коммерсант». Отмечается, что в целом в этой части России ковидом стали болеть в три раза больше (в начале августа – 282 человек в неделю, в конце — 854). Это официальные данные оперативного штаба по борьбе с данной инфекцией.

Таким образом, можно говорить о полноценной вспышке заболевания. При этом Орловская область лидирует по темпам его распространения. Показатели выросли в 4,6 — 5,5 раза.

Также заметно ухудшилась ситуация в Курской и Тамбовской областях. Заболеваемость коронавирусом повысилась в пять раз и четыре раза соответственно.

Как уточняют специалисты, коронавирус Sars-CoV-2, вызвавший вспышку, это не сезонная, а штаммовая инфекция. Поэтому выход на плато заболеваемости ожидается в течении ближайших нескольких недель.

ИА «Орелград»