Орловские школы присоединились ко всероссийским учениям

Они завершились сегодня.

Учения проходили на протяжении двух дней. Сотрудники школ отрабатывали алгоритмы поведения при террористических атаках. В том числе — при нападениях с применением беспилотников..

В мероприятиях участвовали руководители, педработники и персонал образовательных организаций, сотрудники штатной и привлеченной охраны.

Межведомственную координацию обеспечивал Департамент образования Орловской области. В свою очередь, методическую и практическую помощь оказала и областная Антитеррористическая комиссия.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, участники учений успешно закрепили соответствующие знания. Результаты проделанной работы используют для принятия дополнительных мер, направленных на повышение антитеррористической защищенности образовательных организаций.

ИА «Орелград»