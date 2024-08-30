Орловские школы присоединились ко всероссийским учениям

30.8.2024 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Они завершились сегодня.

Фото: УМЧС по Орловской области

Учения проходили на протяжении двух дней. Сотрудники школ отрабатывали алгоритмы поведения при террористических атаках. В том числе — при нападениях с применением беспилотников..

В мероприятиях участвовали руководители, педработники и персонал образовательных организаций, сотрудники штатной и привлеченной охраны.

Межведомственную координацию обеспечивал Департамент образования Орловской области. В свою очередь, методическую и практическую помощь оказала и областная Антитеррористическая комиссия.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, участники учений успешно закрепили соответствующие знания. Результаты проделанной работы используют для принятия дополнительных мер, направленных на повышение антитеррористической защищенности образовательных организаций.

ИА «Орелград»


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