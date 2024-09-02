Орловский губернатор отмечает юбилей

Андрею Клычкову исполняется 45 лет.

Ожидается, что сегодня он примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний. Оперативное совещание в областной администрации, которое обычно проходит по понедельникам, утром не проводилось. Также не планируется вечерний эфир в соцсетях.

Андрей Клычков родился в Калининграде в 1979 году. Затем окончил Калининградский институт МВД. Некоторое время работал в уголовном розыске.

С 2001 года Клычков начал свою политическую деятельность. Тогда он вступил в КПРФ. С 2009 по 2017 годы представлял партию в Московской городской думе. С 2013 входил в состав Президиума Центрального комитета КПРФ.

Параллельно Клычков продолжил получать высшее образование. Он окончил Российский университет инноваций (в 2004 году) и Дипломатическую академию МИД России (в 2008).

С 2017 года Андрей Клычков занимает пост губернатора Орловской области. Сначала — на правах исполняющего обязанности, с 2018 — как новоизбранный глава региона. В 2023 был переизбран на второй срок.

ИА «Орелград»