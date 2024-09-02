Изменились пять орловских межмуниципальных маршрутов

Обновления вступают в силу с сегодняшнего дня.

Об этом сообщили в казённом учреждении Орловской области «Организатор перевозок».

Так, маршрут №352, который связывает Знаменку и Хардиково, в первом населённом пункте будет следовать не с улицы Берёзовой и обратно, а с остановки «Госплемобъединение». Это отразится и в названии маршрута.

Кроме того, обновлены требования по техническому обслуживанию данного направления. Теперь его будут обслуживать восемь автобусов среднего класса, оборудованные системами кондиционирования воздуха и подсчёта пассажиропотока.

Параллельно образован новый маршрут №353. Он будет начинаться от улицы Берёзовой на Знаменке и заканчиваться на остановке «Завод «Дормаш»» в Орле.

Также продлён ранее существовавший маршрут №354 («Посёлок Знаменка — Институт ЗБК»), причём сразу на 1,9 километра. Теперь его конечной остановкой будет «Орловский колос» (рядом с деревней Сабуровские Выселки Орловского муниципального округа). Также на маршруте увеличено максимальное количество транспортных средств.

Кроме того, внесены дополнительные остановочные пункты по маршрутам №101 («Орёл – Кромы»), №102 («Орёл – Заря Мира») и №293 («Орёл – Лысовка»). Теперь автобусы будут забирать и высаживать пассажиров на «Орловском колосе» и «Бройлерной фабрике».

ИА «Орелград»