В Орле проведут велопробег «Россия без сквернословия»

Акция состоится 22 сентября.

Оригинальное мероприятие организует Троицкий храм Орла.

Велопробег стартует от памятника Лескову. Далее участники проедут к памятникам Есенину, Фету, Андрееву, Тургеневу и Бунину. Пробег завершится в сквере Орловских литераторов.

Планируется, что велосипедисты будут делать остановки у каждого памятника, чтобы вспомнить интересные факты из биографий писателей. В финале путешествия будет отслужен молебен о создании и укреплении семьи.

Участники пробега стартуют в 12 часов. Присоединиться к ним могут все желающие.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»