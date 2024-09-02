В Орле проведут велопробег «Россия без сквернословия»

2.9.2024 | 11:55 Новости, Общество

Акция состоится 22 сентября.

Фото: ИА “Орелград”

Оригинальное мероприятие организует Троицкий храм Орла.

Велопробег стартует от памятника Лескову. Далее участники проедут к памятникам Есенину, Фету, Андрееву, Тургеневу и Бунину. Пробег завершится в сквере Орловских литераторов.

Планируется, что велосипедисты будут делать остановки у каждого памятника, чтобы вспомнить интересные факты из биографий писателей. В финале путешествия будет отслужен молебен о создании и укреплении семьи.

Участники пробега стартуют в 12 часов. Присоединиться к ним могут все желающие.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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