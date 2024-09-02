Стали известны новые подробности дела Лежнева

К преступлениям может быть причастен брат экс-советника орловского губернатора.

Напомним, на днях экс-депутат областного совета, орловская журналистка Валентина Остроушко заявила, что Сергею Лежневу предъявили новое обвинение — в создании преступной группы. Согласно действующему законодательству, за это можно получить от 12 до 20 лет (со штрафом в размере до пяти миллионов рублей). Ранее Лежнева обвинили в причастности к хищениям на строительстве орловских мостов и на закупке томографа для ООКБ.

Как пишет «Орёлтаймс», ещё 22 августа в одно производство объединили дело о томографе (по которому был временно задержан главврач ООКБ Мурадян) и дело против группы Лежнева, белгородских предпринимателей Бурцева и Молчанова, Жировой (замглавы областного депздрава) и «неустановленных лиц из числа правительства Орловской области».

При этом только на покупке томографа бюджет мог потерять до 44 миллионов рублей. Как сообщает издание, аппарат купили за 67 миллионов, хотя можно было приобрести аналогичный примерно за 23. При этом технические характеристики оставляли желать лучшего — томограф делал только 80 срезов за один оборот (вместо 160, как планировалось).

«На допросе Мурадян отметил, что необходимость приобретения данного аппарата КТ для облбольницы вообще отсутствовала», – уточняет СМИ. При этом некие сотрудники депздрава (в частности, та же Жирова) постоянно и подробно интересовались ходом данной закупки.

Впрочем, история с томографом, скорее всего, не единственная в своём роде. По данным издания, один из свидетелей дал показания о системных закупках для орловского здравоохранения, которые совершались с нарушением закона. При этом к ним имел отношение не только Сергей Лежнев, но и его брат Александр.

Согласно этой версии, Лежневы, используя административный ресурс, добивались победы конкретного поставщика на конкретном аукционе. В обмен на это часть средств, полученных из бюджета на исполнение данного контракта, шла к Александру, а затем — к Сергею, причём наличными.

«Речь идёт о множестве лечебных учреждений. Также были озвучены все ИП, превлечённые для таких схем», – сообщает СМИ.

В минувшем году Александра Лежнева приговорили к 7,5 годам колонии, а также штрафу в 550 тысяч рублей. Его признали виновным в вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что мужчина занимал пост заместителя гендиректора по безопасности в АО «Национальное радиотехническое бюро», которое работало по заказам Министерства обороны России.

ИА «Орелград»