В Орловской области нефтяникам откроют доступ к недрам

Областной закон о добыче полезных ископаемых скорректируют.

Любопытные поправки планируется внести в законодательство Орловской области. Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Скорректированы будут сразу несколько законодательных актов. Связано это с тем, что недавно изменения были внесены в федеральное законодательство, и теперь региональные законы надо привести в соответствие с новшествами.

В частности, в июле 2024 года вступила в силу новая редакция Закона Российской Федерации «О недрах». Внесенные в него изменения предполагают, что право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукциона может быть предоставлено «ограниченному кругу субъектов».

К их числу федеральный закон отнес «субъекты естественной монополии в сфере транспортировки газа по трубопроводам, осуществляющие выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту магистральных газопроводов, их неотъемлемых технологических частей». И точно такое же право предоставлено «субъектам естественной монополии в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов».

Чтобы норма заработала на уровне региона, потребовалось внести соответствующие поправки в областной закон. В целом они дублируют новые федеральные нормы. После вступления закона в силу газовики и нефтяники в определенных случаях смогут получать местные участки недр без проведения аукционов. Месторождений нефти и газа на Орловщине нет, но есть, например, месторождения строительного песка, который относится к категории общераспространенных полезных ископаемых и может потребоваться нефтяникам и газовикам для ремонта своих трубопроводов. «Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально- экономического положения в Орловской области», – уверяют авторы законопроекта.

По данным правительства региона, Орловская область обладает значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов. Они представлены различными видами полезных ископаемых, многие из которых в настоящее время не разрабатываются и являются резервными. Воспроизводство минерально-сырьевой базы осуществляется за счет собственных средств недропользователей. Получив право пользования участками недр местного значения, они сами подготавливают месторождения к промышленной разработке. Происходит это уже после постановки запасов на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых по Орловской области.

К слову, в 2023 году региональным департаментом надзорной и контрольной деятельности было выдано 10 лицензий на пользование недрами на участках недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые. Причем все лицензии были выданы негосударственным организациям. По состоянию на 1 января 2024 года в региональном реестре было учтено 68 лицензий на пользование недрами, из них 65 были выданы негосударственным организациям.

ИА «Орелград»