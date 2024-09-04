Фиксированный набор продуктов в Орле снова подорожал

Динамику изменения цен на потребительском рынке измерили статистики.

В Орловской области в июле 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения составила 19 992,2 рубля в расчете на месяц. По сравнению с июнем 2024 года указанный набор подорожал на 1,7 процента. Месяцем ранее было зафиксировано точно такое же подорожание. Стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 6202,5 рубля. В данном случае было зафиксировано ее снижение по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7 процента. Такие данные приводит Орелстат.

Структура среднеобластной стоимости условного минимального набора продуктов питания в процентах, в расчете на одного человека в месяц, выглядит следующим образом. Ровно четверть в нем занимают хлеб, крупы и макаронные изделия. Далее следуют молочные продукты, доля которых в наборе питания составляет 21,6 процента, картофель, плода и овощи – 20 процентов, мясопродукты – 18,4 процента, рыбопродукты – 4,3 процента, жиры – 3,1 процента, сахар и яйца куриные – по 2,5 процента. Доля прочих продуктов составляет 2,6 процента.

По сравнению с июлем 2023 года в наборе немного снизилась доля картофеля, овощей, мясных и молочных продуктов, сахара и жиров, но увеличился процент потребления куриных яиц, хлеба, круп и макаронных изделий, рыбопродуктов. В целом в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары в Орловской области повысились на 1,1 процента.

В Орелстате подсчитали, что цены на продовольственные товары увеличились на 0,2 процента, непродовольственные товары – на 0,9 процента, услуги – на 2,7 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6 процента. Для сравнения, в июле 2023 года данный показатель составлял 100,5 процента.

ИА «Орелград»