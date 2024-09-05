Под Орлом не могут провести торги по новой Овсянниковской школе

5.9.2024 | 14:25 Новости, Образование

Отсутствует нужное количество коммерческих предложений.

Герб Орловского МО. Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали представители администрации Орловского муниципального округа. Соответствующий комментарий появился в соцсетях под постом с последним эфиром губернатора Андрея Клычкова.

Судьбой проекта по строительству новой школы поинтересовался один из пользователей. Ему ответили с официального аккаунта местной администрации.

По словам чиновников, определённая работа уже проделана. Администрация выяснила технические условия подключения к инженерным сетям и отведения дождевых и талых вод с территории застройки, а также получила градостроительный план земельного участка.

Однако провести торги на строительство школы пока не представляется возможным. Чиновники разослали запросы на коммерческие предложения, но не получили нужного количества откликов.

Отметим, что на комитете облсовета, который состоялся в декабре минувшего года, говорилось, что торги пройдут в первом квартале 2024-го, а объект сдадут в 2026-м. В Овсянниково уже есть одна школа, но её возможностей уже явно не хватает для того, чтобы полноценно и качественно обучать всех желающих.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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