В Мценске планируют строить многоэтажки

В орловском райцентре давно не возводили многоквартирные дома.

Конкурс выиграл Александр Сергеевич Пушкин, сообщает канал «Первый Областной» со ссылкой на главу города Николая Кочетаева. Два девятиэтажных дома планируют разместить в микрорайоне “В” (на выезде в сторону Москвы). Сейчас идет процесс проектирования. Всего на земельном участке возможно разместить четыре дома.

«Орелград» нашел упомянутый электронный аукцион. Все же победил не сам Пушкин, а ООО “Вертекс”. Генеральными директором и одним из учредителей компании является Александр Сергеевич. По данным kartoteka.ru, компаньон – Виктор Григорьевич Толкачев. Компания была создана за десять дней до проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:27:0020701:2445 (между улицами Машиностроителей и Круглова). Общая площадь земли – 12116 кв. м. Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). При начальной цене лота 1,29 млн рублей, итоговой стала 1,33 млн рублей. Компанию в торгах составили два физлица.

Срок договора аренды – 7 лет 4 месяца. Предельное количество этажей многоквартирного дома – девять. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) составляет 40%.

В инвестиционном паспорте Мценска за 2022 год земельный участок отмечен в качестве инвестиционной площадки. Чиновники сообщали, что необходимо строить трансформаторную подстанцию, проложить три ветки подземного кабеля 10 кВт – 350 м; необходимы строительство новой ЦТП и перекладка теплотрассы 1,5 км с диаметра 325 мм на 426 мм; устройство индивидуальной крышной котельной. Полигон ТБО находится на расстоянии около 7,1 километра.

Рядом уже выделены еще два участка под многоквартирные дома площадью 7 363 кв. м. (57:27:0020701:2446), площадь 19 600,0 кв. м. (57:27:0020701:1845).

Пушкин Александр Сергеевич также является руководителем и учредителем ООО “АСП-СТРОЙ”. Был директором ООО “Биплан Калуга”. Имеет долю в ликвидируемом ООО «МЕРА». Также был в числе учредителей исключенного из ЕГРЮЛ ООО «Русский лес». Имел долю в ООО “Элит Декор”, ликвидированном по решению основателей.

ИА “Орелград”