Детская поликлиника в Орле внезапно задолжала за аренду

Спорную задолженность отсудил у учреждения индивидуальный предприниматель.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к бюджетному учреждению здравоохранения «Детская поликлиника №1», расположенному в Орле. Истец просил о взыскании с ответчика 211 619 рублей, составляющих 168 720 рублей неосновательного обогащения в виде незаконно удерживаемой суммы и 42 899 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Проценты предприниматель просил продолжать взыскивать по день фактической оплаты долга.

Отметим, что это было новое рассмотрение. Ранее спор прошел несколько инстанций и был возвращен в первую из них. Как и прежде, ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что заключенный между сторонами контракт не признан недействительным. Из материалов дела следует, что в октябре 2021 года департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области разместил на сайте госзакупок сведения об электронном аукционе.

Объектом закупки была аренда нежилого помещения для нужд БУЗ «Детская поликлиника №1». На него откликнулся ИП, которому на праве собственности принадлежит здание в поселке Зареченском. Как указал истец в своем заявлении, он оказывает услуги по предоставлению в аренду помещений в данном здании. Ознакомившись с требованиями конкурсной документации, бизнесмен подал заявку на участие и перечислил ответчику 168 720 рублей в качестве обеспечения исполнения контракта.

В ноябре 2021 года по итогам проведения аукциона между детской поликлиникой и ИП был заключен договор аренды помещения на 1-м этаже здания, которое включает в себя общую площадь 380 квадратных метров. Контракт был заключен сроком до 31 декабря 2023 года и вступал в силу с момента получения арендатором лицензии на осуществление медицинской деятельности по новому адресу. Затем начались споры по вопросу переоборудования помещений под нужды поликлиники.

В декабре 2021 года прокуратура Заводского района даже вынесла представление об устранении нарушений законодательства, выразившихся в несоответствии нежилого помещения требованиям документации об электронном аукционе. Согласно им, «помещение должно быть в хорошем техническом состоянии, не должно требовать производства ремонта и быть готовым к въезду». В конце 2021 года была проведена внеплановая проверка и было установлено, что «помещение в связи с проводимым капитальным ремонтом не готово к эксплуатации».

На следующий день ответчик сообщил истцу об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку поликлиника на тот день не имела возможности получить санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию, значит, не могла пользоваться помещением для оказания медицинской помощи населению. В ответ ИП направил заказчику уведомление о передаче помещения и приглашение на проведение приемки. Поликлиника отказалась от этого. Детали сделки проверяла антимонопольная служба, которая не нашла оснований включать сведения об ИП, поданные детской поликлиникой, в реестр недобросовестных поставщиков.

А в действиях медучреждения были выявлены нарушения Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок. Затем стороны контракта обменялись взаимными претензиями. Закончилось тем, что арбитраж иск удовлетворил и постановил взыскать с поликлиники в пользу ИП неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, всего – 209 733 рубля. Также с медучреждения взысканы расходы по государственной пошлине и судебные расходы на представителя. Вряд ли на этом поставлена точка, на решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»