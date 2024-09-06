В областном колледже культуры проверили закупки

Приказ о проведении проверки издала администрация губернатора.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала краткую версию отчета о проведении плановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетного профессионального образовательного учреждения «Орловский областной колледж культуры и искусств». Также была проведена проверка достоверности отчета об исполнении государственного задания и закупок, которые на бюджетные средства производил колледж. Проверка проводилась по приказу администрации губернатора в рамках осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю.

Она охватила события, происходившие в 2023 году. Были выявлены определенные нарушения и недостатки. Например, в одном случае проверяющие выявили нарушение норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выразилось оно в том, что колледж расплатился со своим поставщиком на 6 рабочих дней позже установленного договором срока.

В четырех случаях при проведении закупок в договорах не оказалось положения о том, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. А еще в два договора не было включено обязательное условие о сроках оплаты товара или оказанных услуг. Также проверяющие выяснили, что учреждение не подавало заявки в департамент культуры Орловской области о предоставлении субсидии по семи соглашениям. Данный факт сочли нарушением «Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Орловской области, подведомственным департаменту культуры».

Кроме того, по мнению проверяющих, колледж не выполнил государственное задание на 2023 год по одному показателю качества государственной услуги. А отчет о выполнении государственного задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы направил в департамент культуры с опозданием на 11 календарных дней. Всего в отчете о проверке фигурируют данные о 17 выявленных нарушениях. По результатам проверки учреждению было направлено представление. Информация о выявленных нарушениях была направлена в прокуратуру Орловской области в соответствии с указом президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики».

ИА «Орелград»