В Ливнах не хватает половины фельдшеров для скорой

Доклад о достижениях и проблемах скорой помощи заслушали в мэрии.

В городе Ливны в настоящее время штаты скорой укомплектованы не полностью. Имеются вакансии на врачебные и фельдшерские ставки, причем дефицит фельдшеров оценивается более чем в 50 процентов. Ливны и Ливенский район должны ежесуточно обслуживать не менее шести бригад скорой, а работают только три бригады. Такие цифры озвучил заведующий отделением скорой медицинской помощи (СМП) Ливенской центральной районной больницы Александр Гончаров, выступивший на оперативном совещании у главы города.

Но было отмечено и то, что с 2023 года возобновлено обучение фельдшеров в Ливенском филиале Орловского медицинского колледжа. Есть надежда, что выпуск таких специалистов постепенно сведет кадровый дефицит фельдшеров на нет. «Повседневная работа ведется в режиме ожидания вызовов тремя бригадами, одна из которых врачебная и две фельдшерские, – пояснил докладчик. – При угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе в местах проведения массовых мероприятий, организовываются дежурства выездных бригад СМП».

Александр Гончаров подчеркнул, что в настоящее время у возглавляемой им службы имеются необходимые лекарственные препараты, оснащении вполне достаточно для полноценной работы бригад скорой помощи. Больница обладает девятью специализированными автомобилями, пять из которых – автомобили повышенной проходимости. Автопарк в большей части состоит из современных автомобилей с запасом ресурса. «Все автомобили оснащены необходимой медтехникой и инвентарем. В ОСМП работают 18 водителей, их штат укомплектован», – добавил докладчик.

«Отмечены и имеющиеся проблемы, – сообщила администрация города Ливны. – В частности, непригодность большей части гаражей для стоянки автотранспорта, отсутствие условий для его хранения и качественной уборки и помывки, особенно в холодное время года. Необходимость ремонта помещений и прилегающей территории в надлежащее состояние. Глава города взял на контроль вопрос улучшения освещения прилегающей территории».

ИА «Орелград»