В Орле 25-летний парень упал с высоты и погиб

Он скончался на месте от полученных травм.

ЧП случилось в микрорайоне «Зареченский» накануне в дневное время.

В частности, об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на Следственное управление Следственного комитета по Орловской области. Сейчас в деталях происшествия разбираются правоохранительные органы.

«По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшедшего», – пояснили в областном управлении СКР.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, всё случилось у дома по Зеленина, 6, у третьего подъезда. По их словам, мужчина упал не на асфальт, а на угол лестницы, ведущей к подъезду. Он ударился о перила и ступеньки, а также об установленную там металлическую корзину для сбора мусора. Вполне возможно, что именно это повлияло на смертельный исход ЧП.

ИА «Орелград»