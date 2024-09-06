В Орле утвердили правила экспертизы условий труда

Такая экспертиза может проводиться при расследовании несчастных случаев на производстве.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил административный регламент предоставления услуги по организации государственной экспертизы условий труда. Она предоставляется на основании обращений органов исполнительной власти, комиссий по расследованию несчастных случаев, работодателей, их объединений, работников, профессиональных союзов, государственных внебюджетных фондов РФ, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, и так далее.

Также предоставляется по определениям судебных органов представлениям Государственной инспекции труда «в связи с осуществлением мероприятий по федеральному государственному контролю за соблюдением требований трудового законодательства». Экспертиза может проводиться и в ряде других случаев, в том числе при «рассмотрении несогласия с заключением экспертизы качества специальной оценки условий труда».

В соответствии с регламентом, информация о порядке предоставления госуслуги, а также ее результата, должна публиковаться на официальном сайте департамента и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Получить ее можно и непосредственно в управлении труда и занятости Орловской области – при устном обращении, в том числе с использованием средств телефонной связи или письменного обращения.

«При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управления информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста управления, принявшего телефонный вызов», – отмечено в регламенте.

Государственная экспертиза условий труда проводится для проверки качества проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда, фактических условий труда работников. Она может проводиться в отношении физических лиц, то есть работников предприятий и организаций, и юридических лиц – специально аккредитованные организации, состоящие в реестре ФГИС СУОТ, органы исполнительной власти, комиссии по расследованию несчастных случаев, работодатели, их объединения, а также профессиональные союзы.

ИА «Орелград»