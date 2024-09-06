Дело о хищениях у воспитанников детского дома направлено в суд

6.9.2024 | 8:36 Криминал, Новости

Экс-работника обвиняют в присвоении более 3 млн рублей, сообщает орловская прокуратура.

ИА “Орелград”

Специалист по социальной работе детского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками обвиняется в краже денежных средств у подопечных. По версии следствия, женщина пользовалась банковскими картами двоих детей. С сентября 2019 года по август 2023  она потратила на свои нужды  более 3 млн рублей.

Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, в особо крупном размере) направлено в Мценский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящий момент подозреваемая не является сотрудником интерната.

ИА “Орелград”


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