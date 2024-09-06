Вынесен приговор по хищениям на «Орловском Титанике»

Двух подсудимых приговорили к реальным срокам заключения.

Дело рассматривалось в Советском районном суде Орла. В мошенничестве обвинялись экс-гендиректор ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов и его заместитель Евгений Морозков.

Как сообщает прокуратура Орловской области, Селиванов получил 5,5 года колонии общего режима, Морозков — на один год меньше. Также на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 230 миллионов рублей.

Ещё один обвиняемый по этому делу, глава ООО «Стройком», остаётся в розыске.

Как установили следствие и суд, преступления происходили с мая 2012-го по декабрь 2014-го. ЗАО «Союзинформ» совместно с ООО «Стройком» занималось строительством медицинского центра на бульваре Победы.

Однако они не исполнили обязательства по государственному контракту в полной мере и завысили реальную стоимость своей деятельности в актах выполненных работ. В результате бюджету причинили ущерб на общую сумму около 229 миллионов рублей.

ИА «Орелград»