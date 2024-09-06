В Орле решили разобраться с брошенными автомобилями

Основная задача ложится на плечи «Спецавтобазы».

Соответствующий документ появился на сайте мэрии. Официально он называется «Порядок выявления и перемещения брошенных (разукомплектованных) транспортных средств».

Правила уже утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Таким образом, они вступили в силу и, видимо, начнут применяться в реальности в самое ближайшее время.

Из документа ясно, что значительная роль в процессе отводится «Спецавтобазе». Предприятие будет заниматься перемещением и хранением таких автомобилей — на основе сигналов из городской администрации.

Впрочем, ещё до перемещения прямо на брошенных авто (а также на сайте администрации Орла и в «Орловской городской газете») будут размещать объявления, предписывающие собственнику самому добровольно разобраться со своим транспортом в 10-дневный срок. Только после его истечения машиной займётся «Спецавтобаза». Также при процедуре перемещения обязательно будут присутствовать сотрудники полиции.

Если собственник захочет вернуть автомобиль уже после перемещения, то «Спецавтобаза» должна будет выполнить его желание, но при этом заставит владельца компенсировать бюджетные расходы на манипуляции с его машиной. Объявления об уже перемещённых авто также будут публиковаться на сайте мэрии и в муниципальной газете. Собственник сможет воспользоваться своим правом в течение месяца после публикации.

Если же хозяин так и не обнаружится, то после судебного решения о признании машины бесхозяйной автомобиль переведут в муниципальную собственность. Далее им будет распоряжаться соответствующее городское управление (УМИЗ).

ИА «Орелград»