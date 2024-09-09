Орловец украл фотоловушку в лесу

Дело о необычном преступлении рассмотрел суд в Орловской области.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества). Как следует из материалов дела, 15 марта 2022 года в вечернее время подсудимый находился в лесном массиве на территории охотничьего хозяйства вблизи села Козьминское Свердловского района.

По версии следствия, мужчина «с целью личного обогащения, увидев на стволе дерева фотоловушку, принадлежащую другому лицу, решил присвоить ее себе». В пресс-службе суда уточнили, что фотоловушка была закреплена на стволе дерева. Подсудимый ее срезал, а затем спрятал в свой рюкзак, в котором лежал принадлежавший ему охотничий инвентарь. Эти действия следствие и суд оценили как кражу, признав, что преступник причинил владельцу фотоловушки значительный материальный ущерб.

«Гражданин был застигнут на месте совершения преступления работниками охотхозяйства, которые вызвали полицию, – сообщили в суде. – Подсудимый в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния не признал, суду показал, что хищение чужого имущества не совершал, снял фотоловушку с дерева и положил к себе в рюкзак, поскольку перепутал со своей фотоловушкой».

Однако собранных доказательств хватило для того, чтобы признать мужчину виновным в совершении кражи. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. В пресс-службе районного суда отметили и такой факт: еще в мае 2022 года постановлением и.о. мирового судьи этот же гражданин был привлечен к административной ответственности за осуществление охоты с нарушением установленных сроков «при обстоятельствах, которые пересекаются с уголовным делом».

ИА «Орелград»