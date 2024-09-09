Подведены предварительные итоги выборов в Орловской области

Замещены 14 вакантных депутатских мандатов представительных органов.

Выборы проходили в десяти районах. Более 2,5 тысячи граждан выбирали своих кандидатов из 33, заявивших о своем желании принять участие в гонке. Избирком сообщил, что явка на 18 часов 8 сентября составила 62,5%.

Предварительные итоги опубликованы на сайте Избиркома:

Дополнительные выборы депутатов Новосильского городского Совета народных депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №10

Гаврикова Татьяна Петровна

Петрыкин Геннадий Николаевич

Дополнительные выборы депутата Туровского сельского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Щукина Татьяна Алексеевна

Дополнительные выборы депутата Соломинского сельского Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу №2

Родичева Светлана Ивановна

Дополнительные выборы депутата Корсаковского сельского Совета народных депутатов Корсаковского района Орловской области созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу №7

Камышникова Елена Сергеевна

Дополнительные выборы депутата Бортновского сельского Совета народных депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

Мантулина Ирина Николаевна

Дополнительные выборы депутата Спешневского сельского Совета народных депутатов Корсаковского района Орловской области созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу №6

Шохина Марина Фёдоровна

Дополнительные выборы депутата Краснозоренского сельского Совета народных депутатов Краснозоренского района Орловской области созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу №9

Злобин Александр Анатольевич

Дополнительные выборы депутата Вахновского сельского Совета народных депутатов Ливенского района Орловской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4

Жигачева Юлия Александровна

Дополнительные выборы депутатов Крутовского сельского Совета народных депутатов Ливенского района Орловской области шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №5

Пытлик Юлия Игоревна

Еремина Наталья Петровна

Дополнительные выборы депутата Подгородненского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №9

Куркин Сергей Васильевич

Дополнительные выборы депутата Воинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 8

Иванова Татьяна Вячеславна

Дополнительные выборы депутата Троснянского сельского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Шитиков Виктор Леонидович

ИА “Орелград”