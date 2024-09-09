Подведены предварительные итоги выборов в Орловской области

Замещены 14 вакантных депутатских мандатов представительных органов.
Выборы проходили в десяти районах. Более 2,5 тысячи граждан выбирали своих кандидатов из 33, заявивших о своем желании принять участие в гонке. Избирком сообщил, что явка на 18 часов 8 сентября составила 62,5%.
Предварительные итоги опубликованы на сайте Избиркома:
Дополнительные выборы депутатов Новосильского городского Совета народных депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №10
Гаврикова Татьяна Петровна
Петрыкин Геннадий Николаевич
Дополнительные выборы депутата Туровского сельского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Щукина Татьяна Алексеевна
Дополнительные выборы депутата Соломинского сельского Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу №2
Родичева Светлана Ивановна
Дополнительные выборы депутата Корсаковского сельского Совета народных депутатов Корсаковского района Орловской области созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу №7
Камышникова Елена Сергеевна
Дополнительные выборы депутата Бортновского сельского Совета народных депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Мантулина Ирина Николаевна
Дополнительные выборы депутата Спешневского сельского Совета народных депутатов Корсаковского района Орловской области созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу №6
Шохина Марина Фёдоровна
Дополнительные выборы депутата Краснозоренского сельского Совета народных депутатов Краснозоренского района Орловской области созыва 2021-2026 годов по одномандатному избирательному округу №9
Злобин Александр Анатольевич
Дополнительные выборы депутата Вахновского сельского Совета народных депутатов Ливенского района Орловской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4
Жигачева Юлия Александровна
Дополнительные выборы депутатов Крутовского сельского Совета народных депутатов Ливенского района Орловской области шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №5
Пытлик Юлия Игоревна
Еремина Наталья Петровна
Дополнительные выборы депутата Подгородненского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №9
Куркин Сергей Васильевич
Дополнительные выборы депутата Воинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 8
Иванова Татьяна Вячеславна
Дополнительные выборы депутата Троснянского сельского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Шитиков Виктор Леонидович
ИА “Орелград”