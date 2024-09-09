В орловские учреждения зачислили 443 эвакуированных

9.9.2024 | 10:42 Новости, Образование, СВО

Среди них есть не только куряне и школьники.

Фото: Портал Орловской области

Об этом говорили на сегодняшнем совещании в областной администрации. Его провёл заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

О ситуации с началом учебного года доложила глава регионального департамента образования Ирина Патронова. По её словам, в орловские учреждения зачислили 443 учащихся из числа вынужденных переселенцев. Среди них есть жители Курской, Белгородской и Брянской областей.

287 из них — это школьники (с 1 по 11 классы). 85 детей пошли в дошкольные образовательные учреждения.

Также часть переселенцев (71 человек) будут обучаться по программам среднего профессионального образования.

ИА «Орелград»


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