В орловские учреждения зачислили 443 эвакуированных

Среди них есть не только куряне и школьники.

Об этом говорили на сегодняшнем совещании в областной администрации. Его провёл заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

О ситуации с началом учебного года доложила глава регионального департамента образования Ирина Патронова. По её словам, в орловские учреждения зачислили 443 учащихся из числа вынужденных переселенцев. Среди них есть жители Курской, Белгородской и Брянской областей.

287 из них — это школьники (с 1 по 11 классы). 85 детей пошли в дошкольные образовательные учреждения.

Также часть переселенцев (71 человек) будут обучаться по программам среднего профессионального образования.

ИА «Орелград»