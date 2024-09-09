Орловским школам не хватает 121 учителя

Об этом заявили в областном правительстве.
О ситуации в орловском образовании доложила глава профильного департамента Ирина Патронова. Тема обсуждалась на сегодняшнем оперативном совещании.
По словам госслужащей, на 1 сентября дефицит кадров в школах региона оценивается в 121 учителя. Это можно считать тревожным показателем.
Однако, по сравнению с данными минувших лет, ситуация несколько улучшилась. Так, на конец минувшего кадендарного года в Орловской области пустовали 160 учительских ставок, на конец 2022-го — 198. Об этом писали «Известия».
Также Патронова рассказала, что в новом учебном году в школы пошли работать 105 молодых специалистов. 26 из них — это студенты последних курсов, которые будут сочетать завершение высшего образования с работой в общеобразовательных учреждениях.
Напомним, в этом году на Орловщине вдвое сократилось число педагогов, принявших участие в программе «Земский учитель».
ИА «Орелград»