Орловским школам не хватает 121 учителя

Об этом заявили в областном правительстве.

О ситуации в орловском образовании доложила глава профильного департамента Ирина Патронова. Тема обсуждалась на сегодняшнем оперативном совещании.

По словам госслужащей, на 1 сентября дефицит кадров в школах региона оценивается в 121 учителя. Это можно считать тревожным показателем.

Однако, по сравнению с данными минувших лет, ситуация несколько улучшилась. Так, на конец минувшего кадендарного года в Орловской области пустовали 160 учительских ставок, на конец 2022-го — 198. Об этом писали «Известия».

Также Патронова рассказала, что в новом учебном году в школы пошли работать 105 молодых специалистов. 26 из них — это студенты последних курсов, которые будут сочетать завершение высшего образования с работой в общеобразовательных учреждениях.

Напомним, в этом году на Орловщине вдвое сократилось число педагогов, принявших участие в программе «Земский учитель».

ИА «Орелград»