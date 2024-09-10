Один из участников «процесса Лежнева» предстанет перед судом

Утверждено обвинительное заключение в отношении Александра Молчанова.

Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Молчанову предъявлены обвинения по статье «мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В ближайшее время дело рассмотрит Советский районный суд.

Речь идёт о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в Орле и Ливенском районе. По текущей версии, деньги обналичивались через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица. В итоге казна потеряла около 76 миллионов рублей.

Ущерб причинили и бюджету Орла, и бюджету области. Кроме того, преступление привело к временному прекращению работ на данных объектах.

Ранее другого члена этой же группы, Евгения Подрезова, осудили за мошенничество. В отношении остальных соучастников расследование продолжается.

Ранее орловские СМИ сообщали, что в конце августа дело Молчанова объедили в одно производство с несколькими другими. В том числе – с двумя делами Сергея Лежнева (о создании преступной группы и о хищениях при закупке томографа для ООКБ). Как недавно выяснил «Орёлград», советник губернатора Орловской области продолжает занимать свою должность.

ИА «Орелград»