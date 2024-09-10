Один из участников «процесса Лежнева» предстанет перед судом

10.9.2024 | 18:06 Важное, Криминал, Новости

Утверждено обвинительное заключение в отношении Александра Молчанова.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Молчанову предъявлены обвинения по статье «мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В ближайшее время дело рассмотрит Советский районный суд.

Речь идёт о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в Орле и Ливенском районе. По текущей версии, деньги обналичивались через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица. В итоге казна потеряла около 76 миллионов рублей.

Ущерб причинили и бюджету Орла, и бюджету области. Кроме того, преступление привело к временному прекращению работ на данных объектах.

Ранее другого члена этой же группы, Евгения Подрезова, осудили за мошенничество. В отношении остальных соучастников расследование продолжается.

Ранее орловские СМИ сообщали, что в конце августа дело Молчанова объедили в одно производство с несколькими другими. В том числе – с двумя делами Сергея Лежнева (о создании преступной группы и о хищениях при закупке томографа для ООКБ). Как недавно выяснил «Орёлград», советник губернатора Орловской области продолжает занимать свою должность.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования