Сергей Лежнев остаётся советником губернатора Орловской области

Правда, возможно, ему не начисляется зарплата.

Такую информацию удалось узнать “Орёлграду” в областной администрации. Мы направили туда официальный запрос, чтобы прояснить ситуацию с нынешним статусом Лежнева.

Как пояснил руководитель администрации губернатора и правительства региона Александр Шалимов, Лежнев остаётся на государственной службе и замещает свою прежнюю должность советника Андрея Клычкова.

При этом в ответе отмечается, что сведения о советниках губернатора не подлежат размещению на официальном портале Орловской области, где должна публиковаться информация о составе и структуре основных региональных органов власти.

Напомним, что сам Лежнев заявил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. В свою очередь, Андрей Клычков, говоря об уголовном преследовании советника, отметил, что ему “жалко и обидно”. Возможно, заявление и было написано, но ему не дали – или пока не дали – ход. Однако СМИ начали называть фигуранта дела о мошенничестве и организации преступной группы «бывшим советником».

Открытым остаётся и вопрос о текущей зарплате Лежнева. Действующее трудовое законодательство не содержит однозначной нормы, позволяющей выстроить отношения работодателя и работника в случае, если последний находится в СИЗО.

С одной стороны, в такой ситуации работник не выполняет свои обязанности, следовательно, не имеет права рассчитывать на зарплату. С другой стороны, арест не является неуважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Также работодатель не имеет права сам уволить сотрудника только потому, что тот оказался под следствием и под арестом.

ИА “Орелград”