Орловскую продукцию представят на международной выставке

Экспозиция «ЭкваТэк» открылась сегодня в Москве.

Мероприятие продлится три дня. На данный момент для участия в нём зарегистрировались 10,5 тысячи специалистов. В мероприятии участвуют около 450 компаний из 30 регионов России, а также зарубежных стран.

«ЭкваТэк» считается одной из крупнейших площадок для презентации технологий и оборудования, которые используются в коммунальном и промышленном водном хозяйстве.

Орловщину представит продукция ГМС «Ливгидромаш» и «Ливнынасос». На официальном сайте мероприятия орловские предприятия заявлены как крупные производители насосов и насосных станций для водоснабжения и водоотведения.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»