Следственный комитет возбудил дело в связи с атакой БПЛА

10.9.2024 | 15:03 Закон и порядок, Новости, СВО

Один из дронов сбили над Орловщиной.

Фото: ИА «Орелград»

В официальных источниках Следственного комитета России атаку называют «массированной».

Напомним, ночью над Россией сбили 144 дрона. Атакованы 9 регионов (все — в ЦФО). Однако Орловская область оказалась наименее «побеспокоенной».

При этом, как заявил губернатор Клычков, атака обошлась без пострадавших и разрушений. Как сообщили в Следственном комитете, в целом по России в результате нападения есть одна погибшая (женщина из Подмосковья), а также пострадавшие.

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ, части 3, пункту «б» («террористический акт»). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать правовую оценку действиям причастных лиц.

ИА «Орелград»


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