Тысячам орловских алиментщиков запретили покидать Россию

Нерадивые родители не смогут выехать за рубеж, пока не погасят долги.

В Орловской области за семь месяцев 2024 года судебные приставы вынесли более 2700 постановлений об ограничении выезда должников по алиментам за пределы Российской Федерации. Еще более чем 1500 должникам этой же категории выезд из страны был ограничен по другим исполнительным производствам, входящим в состав сводных исполнительных производств. Такие данные привели в региональном Управлении ФССП России.

В ведомстве пояснили, что ограничение на выезд за пределы России может быть снято после погашения задолженности. Но должник должен осознавать, что это не происходит моментально. Понимание того, что придется какое-то время подождать, необходимо, прежде всего, тем, кто собрался в срочную поездку за рубеж по делам или на отдых. В любом случае следует заранее проверить себя на долги, что можно сделать на сайте службы судебных приставов в разделе «Банк исполнительных производств».

В Управлении ФССП также говорят, что ограничение выезда – далеко не единственная мера принудительного взыскания. В ходе исполнительных действий судебные приставы накладывают арест и обращают взыскания на счета, имущество и доходы должников, ограничивают их в праве управления транспортными средствами. Если должник официально трудоустроен, взыскание может быть наложено на его заработную плату.

«Для проверки правильности производимых удержаний и перечисления денежных средств судебный пристав имеет право проверить бухгалтерию предприятия, – пояснили в пресс-службе Управления ФССП. – В рамках более половины находящихся в остатке исполнительных производств алименты удерживаются из дохода должников под контролем судебных приставов».

Перечисленные меры действуют до погашения задолженности. В этом отношении в Орловской области наметилась положительная динамика. Как говорят в службе судебных приставов, остаток исполнительных производств по алиментам «последовательно сокращается». Согласно приведенной статистике, за семь месяцев текущего года в пользу несовершеннолетних детей орловскими судебными приставами взыскано свыше 256 миллионов рублей задолженности по алиментам, что на 41 миллион рублей, или на 19,2 процента больше, чем было взыскано за аналогичный период 2023 года.

ИА «Орелград»