Юбилей «отца Чингачгука» отметят в Орле

К 235-летию со дня рождения Джеймса Фенимора Купера организуют выставку.

В Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина, в отделе документов на иностранных языках открылась и по 22 сентября будет работать выставка «J. F. Cooper». Она посвящена 235-летию со дня рождения писателя Джеймса Фенимора Купера, чье имя в Америке не столь популярно, каким оно было в СССР и в России. Его произведения пользовались большой популярностью и в ГДР, где они массово экранизировались. На выставке представлена литература о жизни и творчестве Джеймса Фенимора Купера, а также его произведения на английском языке.

Джеймс Фенимор Купер (1789-1851) – американский писатель, известный своими романами о покорении Запада. Советскому читателю он был близко своими взглядами на события тех лет, ведь Купер много писал о борьбе, которую коренному населению приходилось вести с европейскими колонизаторами. Кстати, Купер родился в семье богатого землевладельца, а учился в престижном Йельском университете.

Литературную деятельность начал с романа «Предосторожность» (1820), а известность Куперу принес исторический роман «Шпион», в котором опоэтизирована эпоха американской революции и ее рядовые герои, – информирует «Бунинка». – Всемирной славой Купер обязан пенталогии о Натти Бампо: «Пионеры», «Последний из могикан», «Прерия», «Следопыт, или «Озеро-море», «Зверобой, или Первая тропа войны», где отобразил войны пришельцев-европейцев между собой, в которые вовлекались американские индейцы».

В этих романах Купер использовал героический образ Чингачгука, Великого Змея, героя из того литературного типа, который называли «благородный дикарь». Чингачгук происходил из племени североамериканских индейцев могикан, был мудрым и храбрым воином, добрым и справедливым человеком, которого уважали друзья и боялись враги. Романы этого цикла полюбились европейскому читателю и вынудили английских критиков написать, что в Америке появился собственный Вальтер Скотт. Купер написал также ряд морских романов: «Лоцман», «Красный корсар», «Морская волшебница» и так далее.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»