Во Мценском районе будут развивать информационные технологии

В данное направление местные власти вложат более 2 миллионов рублей.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Мценского района» утверждена местной администрацией. Ее главной задачей является создание единого информационного пространства органов местного самоуправления, обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Мценского района для населения. В частности, предусмотрено развитие интернет-портала, а также создание и развитие общественных пунктов доступа к информационным сетям.

Кроме того, запланирована оптимизация деятельности администрации Мценского района на основе использования современных достижений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), модернизация телекоммуникационной и телефонной сетей во Мценском районе, внедрение и развитие системы электронного документооборота, обеспечение информационной безопасности в сети, в том числе защиты персональных данных, повышение качества и доступности муниципальных услуг, внедрение новых сервисов и так далее.

Программа будет реализована в один этап, завершающим станет 2026 год. Общий объем финансирования утвержден в размере 2,22 миллиона рублей, в том числе по годам: 2024 год – 901 тысяча рублей, 2025 и 2026 годы – по 663,5 тысячи рублей. Средства будут выделены из районного бюджета. Согласно паспорту, программа представляет собой систему мероприятий, направленных на реализацию задачи создания и информационного пространства и инфраструктуры информатизации с учетом современного состояния средств вычислительной техники и телекоммуникаций.

«Это позволит администрации Мценского района проводить единую информационную политику, скоординировать действия структурных подразделений и сельских поселений, более тесно сотрудничать с хозяйствующими субъектами и гражданами для достижения социально значимых результатов, – следует из паспорта программы. – Предметом регулирования программы является программно-аппаратный комплекс, включающий в себя телекоммуникационную основу, средства обработки информационных потоков и средства анализа информации».

ИА «Орелград»