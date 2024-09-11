Мценским чиновникам велели снижать недоимки

Указания были розданы после утверждения отчета об исполнении бюджета.

Администрация города Мценска утвердила отчет об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2024 года. Он был подготовлен финансовым управлением. Согласно отчету, бюджет был исполнен по доходам в сумме 627,565 миллиона рублей, по кассовым расходам – в сумме 618,028 миллиона рублей. Таким образом, по итогам первой половины текущего года в райцентре сложился профицит бюджета в размере 9,53 миллиона рублей.

Большую часть доходов Мценск получил из вышестоящих бюджетов. Общий объем безвозмездных поступлений за отчетный период времени составил 479,177 миллиона рублей, или 49,4 процента от плана года. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 1513 миллиона рублей, или 50,3 процента от годового плана. Из них поступления по налогу на доходы физических лиц составили 82,564 миллиона рублей, то есть примерно половину собственных доходов в казну принесли простые граждане.

Поступления от налога, применяемого в связи с упрощенной системой налогообложения, составили 19,909 миллиона рублей, земельного налога – 7,738 миллиона рублей, налога на имущество физических лиц – 1 миллион рублей. Глава города Николай Кочетаев поручил финансовому управлению направить отчет об исполнении бюджета в Мценский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату.

Администраторам доходов бюджета приказано принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления в бюджет города Мценска текущих платежей в полном объеме и по взысканию задолженности с неплательщиков и снижению недоимки. Получателям бюджетных средств велено принимать и исполнять обязательства в пределах бюджетных ассигнований.

ИА «Орелград»