В Орловской области выросла смертность

При этом уровень рождаемости немного сократился.

Демографическая ситуация в январе-июне 2024 года в Орловской области характеризовалась процессом естественной убыли населения – число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза. Такие данные приведены в бюллетене о социально-экономическом положении региона, опубликованном на портале регионального правительства. Сообщается, что число родившихся орловцев в первом полугодии 2024 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13 человек, или на 0,6 процента, и составило 2274 человека

Количество умерших орловцев по сравнению с прошлым годом увеличилось на 34 человека, или на 0,6 процента, и составило 5642 человека. Таким образом, естественная убыль населения в этом году составляет 3368 человек против 3321 человека годом ранее. Отметим, что в первой половине 2024 года скончалось 17 младенцев, не проживших и 12 месяцев. Годом ранее в регионе было зафиксировано 13 таких смертей. С начала года непосредственно в областном центре родилось 904 человека и умерло 2261 человек. Число умерших, как и в среднем по области, превысило число родившихся в 2,5 раза.

По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составляла 692,5 тысячи человек, в том числе городское – 460,8 тысячи человек (67 процентов), сельское – 231,7 тысячи человек (33 процента). Словом, демографическая ситуация в Орловской области в январе-июне 2024 года, как и в предыдущие годы, характеризовалась естественной убылью населения. Определяющим фактором процесса депопуляции является превышение числа умерших над числом родившихся.

Не спасают ситуацию и миграционные процессы. По данным официальной статистики, в Орловской области по итогам первого полугодия 2024 года сложилось отрицательное сальдо миграции: в регион прибыло на 684 человека меньше, чем выбыло. Миграционный отток населения сложился в рамках межрегиональной миграции: в другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 659 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило минус 25 человек.

ИА «Орелград»