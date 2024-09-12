Орловских должников припугнули высокими пошлинами

Взыскание долга даже в 1 рубль выльется в трату как минимум 2000 рублей.

В России 8 сентября 2024 года вступили в силу поправки, внесенные в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах. Суть поправок сводится к значительному увеличению размера государственных пошлин для обращения в суд. Размер государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в соответствии с гражданским процессуальным законодательством и законодательством об административном судопроизводстве, установлен пунктом 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ.

Фактически размер пошлин вырос в 10 раз. Например, пошлина, уплачиваемая при подаче искового заявления, увеличена с 400 до 4000 рублей, при подаче заявления на выдачу судебного приказа – с 200 до 2000 рублей. В этой связи орловские энергетики призвали должников за электроэнергию присмотреться к указанному новшеству. Как уточнили в компании «Орловский энергосбыт», коммунальным должникам придется оплачивать не только всю сумму долга, но и весьма значительные дополнительные издержки.

Стоит отметить, что ниже минимального размера заплатить пошлину нельзя. Это означает, что даже при минимальном долге в 1 рубль в случае взыскания его по суду госпошлина составит 2000 рублей, поскольку это установленный законом минимум. Кроме того, в соответствии с поправками госпошлина увеличивается в зависимости от суммы задолженности. Например, при долге от 100 001 до 300 000 рублей госпошлина составит уже 4 000 рублей плюс 3 процента от суммы долга, при долге от 300 001 до 500 000 рублей – 10 000 рублей плюс 2,5 процента от суммы, превышающей 300 000 рублей, и так далее по нарастающей.

«Сумма долга, при наличии, указана в едином платежном документе и в личном кабинете «Орловского энергосбыта», – говорят энергетики. – Напоминаем, что своевременная оплата ЖКУ остается самым эффективным и легким способом избежать накопления больших задолженностей, а также негативных последствий, которые они могут повлечь».

ИА «Орелград»