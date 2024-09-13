В Орле сделают принудительный капремонт в 6 домах

Так решили в администрации города.
Три соответствующих постановления утверждены градоначальником Юрием Парахиным и опубликованы на сайте мэрии.
Как ясно из их текста, собственники жилых помещений не приняли официальных коллективных решений о капитальном ремонте общего имущества. Однако при этом они совершали ежемесячные платежи, а поступавшие таким образом средства накапливались не на индивидуальных счетах домов, а в региональном фонде капремонта.
На основании обращений, поступивших из фонда, мэрия включила данные дома в программу капремонта на период с 2024-го по 2026-й годы. Теперь жильцов просто “поставят перед фактом”.
Упоминаются дома по адресам
- Горького, 103,
- Комсомольская, 235-А,
- Ломоносова, 1,
- Тургенева, 20,
- Цветаева, 2 и 38.
ИА “Орелград”