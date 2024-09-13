В Орле сделают принудительный капремонт в 6 домах

13.9.2024 | 15:40 ЖКХ, Новости

Так решили в администрации города.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Три соответствующих постановления утверждены градоначальником Юрием Парахиным и опубликованы на сайте мэрии.

Как ясно из их текста, собственники жилых помещений не приняли официальных коллективных решений о капитальном ремонте общего имущества. Однако при этом они совершали ежемесячные платежи, а поступавшие таким образом средства накапливались не на индивидуальных счетах домов, а в региональном фонде капремонта.

На основании обращений, поступивших из фонда, мэрия включила данные дома в программу капремонта на период с 2024-го по 2026-й годы. Теперь жильцов просто “поставят перед фактом”.

Упоминаются дома по адресам

  • Горького, 103,
  • Комсомольская, 235-А,
  • Ломоносова, 1,
  • Тургенева, 20,
  • Цветаева, 2 и 38.

 

ИА “Орелград”


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