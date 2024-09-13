В Орле утвердили адреса для парковок электромобилей

13.9.2024 | 15:05 Новости, Транспорт

Также городская администрация одобрила схемы их обустройства.

Эвакуатор с “Теслами” на улицах Орла. Фото: vk.com/vk_orel

Текст постановления размещён на официальном сайте мэрии. Его утвердил градоначальник Юрий Парахин.

В Орле планируется организовать 15 парковок для электромобилей.

Они разместятся по следующим адресам:

  • Автовокзальная, 1,
  • Брестская, 8,
  • бульвар Победы, 10, корпус 2,
  • Гагарина, 51,
  • Комсомольская площадь,
  • Московское шоссе, 175,
  • Наугорское шоссе, 76,
  • Октябрьская, 22,
  • 1-я Курская, 85,
  • площадь Жукова,
  • площадь Мира (рядом со сквером Танкистов),
  • Привокзальная площадь,
  • Пролетарская гора, 1 (здание самой мэрии),
  • Салтыкова-Щедрина, 33,
  • сквер Ермолова,

ИА “Орелград”


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