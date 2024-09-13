В Орле утвердили адреса для парковок электромобилей

Также городская администрация одобрила схемы их обустройства.
Текст постановления размещён на официальном сайте мэрии. Его утвердил градоначальник Юрий Парахин.
В Орле планируется организовать 15 парковок для электромобилей.
Они разместятся по следующим адресам:
- Автовокзальная, 1,
- Брестская, 8,
- бульвар Победы, 10, корпус 2,
- Гагарина, 51,
- Комсомольская площадь,
- Московское шоссе, 175,
- Наугорское шоссе, 76,
- Октябрьская, 22,
- 1-я Курская, 85,
- площадь Жукова,
- площадь Мира (рядом со сквером Танкистов),
- Привокзальная площадь,
- Пролетарская гора, 1 (здание самой мэрии),
- Салтыкова-Щедрина, 33,
- сквер Ермолова,
ИА “Орелград”