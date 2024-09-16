Вдов орловских участников СВО обучат психоанализу

Это сделают в рамках пилотного проекта.

Его будут реализовывать всего в четырёх регионах. Интересно, что за исключением нашей области инициатива будет воплощаться в жизнь только в национальных республиках — в Башкирии, Калмыкии и Марий Эл.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Новость сообщила Валерия Клычкова — супруга регионального главы, попечитель фонда «Орловский социальный кластер», который поддерживает инициативы, связанные с семейными ценностями.

Обучение будет вестись в режиме онлайн. В первую очередь, возможностью смогут воспользоваться родственники погибших участников спецоперации — вдовы, матери и сёстры.

Также Валерия Клычкова рассказала, что пройти обучение смогут те, кто хочет самостоятельно помогать таким женщинам.

ИА «Орелград»