Вдов орловских участников СВО обучат психоанализу

16.9.2024 | 10:20 Новости, Общество, СВО

Это сделают в рамках пилотного проекта.

Психолог. Фото: vk.com/zdravorelobl (иллюстративное)

Его будут реализовывать всего в четырёх регионах. Интересно, что за исключением нашей области инициатива будет воплощаться в жизнь только в национальных республиках — в Башкирии, Калмыкии и Марий Эл.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Новость сообщила Валерия Клычкова — супруга регионального главы, попечитель фонда «Орловский социальный кластер», который поддерживает инициативы, связанные с семейными ценностями.

Обучение будет вестись в режиме онлайн. В первую очередь, возможностью смогут воспользоваться родственники погибших участников спецоперации — вдовы, матери и сёстры.

Также Валерия Клычкова рассказала, что пройти обучение смогут те, кто хочет самостоятельно помогать таким женщинам.

ИА «Орелград»


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