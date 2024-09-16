В Орле в 23 домах на сутки отключили горячую воду

Ведутся коммунальные работы.
В основном, с неудобствами столкнулись жители Заводского района. Здесь занимаются повторной врезкой трубопровода (в рамках реконструкции котельной).
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, горячей воды не будет до 10:00 завтрашнего дня.
Отключения произошли в домах по адресам:
- Кромская, 9, 8, 10, 11,
- Чечневой, 1,
- Планерная, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 65-А, 67, 69,
- Машкарина, 1, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16-А
- Саханская, 3.
Кроме того, сегодня до 17 часов горячей воды не будет в доме по Советской, 51. Причина — работы по чистке бойлера.
Также сегодня до полудня не будет электричества в Северном районе в домах по Металлургов и Раздольной. Также до 17 часов света не будет у потребителей, проживающих на улицах Космонавтов и Кузнецова.
Ранее стало известно, что в Орле 17 соцобъектов и 59 домов могут встретить холода неготовыми.
ИА «Орелград»