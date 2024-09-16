В Орле в 23 домах на сутки отключили горячую воду

Ведутся коммунальные работы.

В основном, с неудобствами столкнулись жители Заводского района. Здесь занимаются повторной врезкой трубопровода (в рамках реконструкции котельной).

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, горячей воды не будет до 10:00 завтрашнего дня.

Отключения произошли в домах по адресам:

Кромская, 9, 8, 10, 11,

Чечневой, 1,

Планерная, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 65-А, 67, 69,

Машкарина, 1, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16-А

Саханская, 3.

Кроме того, сегодня до 17 часов горячей воды не будет в доме по Советской, 51. Причина — работы по чистке бойлера.

Также сегодня до полудня не будет электричества в Северном районе в домах по Металлургов и Раздольной. Также до 17 часов света не будет у потребителей, проживающих на улицах Космонавтов и Кузнецова.

Ранее стало известно, что в Орле 17 соцобъектов и 59 домов могут встретить холода неготовыми.

ИА «Орелград»