В Орле в 23 домах на сутки отключили горячую воду

16.9.2024 | 10:40 ЖКХ, Новости

Ведутся коммунальные работы.

Фото: Администрация Орла

В основном, с неудобствами столкнулись жители Заводского района. Здесь занимаются повторной врезкой трубопровода (в рамках реконструкции котельной).

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, горячей воды не будет до 10:00 завтрашнего дня.

Отключения произошли в домах по адресам:

  • Кромская, 9, 8, 10, 11,
  • Чечневой, 1,
  • Планерная, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 65-А, 67, 69,
  • Машкарина, 1, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16-А
  • Саханская, 3.

Кроме того, сегодня до 17 часов горячей воды не будет в доме по Советской, 51. Причина — работы по чистке бойлера.

Также сегодня до полудня не будет электричества в Северном районе в домах по Металлургов и Раздольной. Также до 17 часов света не будет у потребителей, проживающих на улицах Космонавтов и Кузнецова.

Ранее стало известно, что в Орле 17 соцобъектов и 59 домов могут встретить холода неготовыми.

ИА «Орелград»


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