Орловцы оказались чемпионами Черноземья по автокредитам

Средний чек по Орловской области стал самым высоким среди соседей.

Интересную статистику опубликовал «Абирег». Объединённое кредитное бюро подготовило её для СМИ, «подбив» данные за август. Специалисты проанализировали информацию по взятым автокредитам.

Оказалось, что интерес жителей Черноземья к этой теме существенно угас. Из показателей вырос только средний чек — и только в двух регионах (в Тамбовской и Белгородской областях).

На Орловщине он снизился на 5%. Однако сам размер среднего чека в Орловской области оказался наиболее значительным из всех регионов Черноземья — 1,7 миллиона.

Всего в августе орловцы взяли 551 автокредит на 644 миллиона рублей (на средний срок 70 месяцев). При этом число таких займов упало на 7%, а их общий финансовый объём сократился на 11%.

ИА «Орелград»