Орловцы оказались чемпионами Черноземья по автокредитам

17.9.2024 | 16:20 Новости, Транспорт

Средний чек по Орловской области стал самым высоким среди соседей.

Автосалон в Орле. Фото: ИА “Орелград”

Интересную статистику опубликовал «Абирег». Объединённое кредитное бюро подготовило её для СМИ, «подбив» данные за август. Специалисты проанализировали информацию по взятым автокредитам.

Оказалось, что интерес жителей Черноземья к этой теме существенно угас. Из показателей вырос только средний чек — и только в двух регионах (в Тамбовской и Белгородской областях).

На Орловщине он снизился на 5%. Однако сам размер среднего чека в Орловской области оказался наиболее значительным из всех регионов Черноземья — 1,7 миллиона.

Всего в августе орловцы взяли 551 автокредит на 644 миллиона рублей (на средний срок 70 месяцев). При этом число таких займов упало на 7%, а их общий финансовый объём сократился на 11%.

ИА «Орелград»


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