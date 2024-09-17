ФОК на Матвеева надеются сдать в 2025 году

Объект в Орле подорожал на 70%, пока готовили бумаги.

О перспективах крупного спортивного объекта на заседании профильного комитета облсовета сегодня рассказал врио начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков. Подрядчик получил положительное заключение на проектно-сметную документацию.

«Тяжелый был старт», – признался Дмитрий Штыков.

Также были сложности с банковской гарантией (но не только по этому объекту, это является общей тенденцией). Подписан договор на федеральный надзор. Росстройконтроль откомандировал человека.

По планам подрядчика, до конца года должен быть готов каркас. ФОК должны были сдать в ноябре 2024 года.

«Будем просить о переносе», – сообщил Штыков.

По новым планам сдача – под майские праздники. Дмитрий Штыков подтвердил, что стоимость объекта выросла. Это связано с уточнением цены самих работ, а также материалов и комплектующих. По его словам, на чём могли – экономили. Например, освещение – не спортивное, а обычное. Однако паркет менять не стали.

«Объект будет качественный, должен быть», – подытожил Дмитрий Штыков.

ИА «Орелград»