Сдачу «Орловского Титаника» перенесли

Подрядчику добавили большой объем работы.

О текущем строительстве Многопрофильного медицинского центра на бульваре Победы в Орле на сегодняшнем заседании профильного комитета облсовета рассказал временно исполняющий обязанности начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков.

«Идем с небольшим отставанием от графика», – пояснил он.

По словам Штыкова, добавлен огромный объем строительных работ – почти на миллиард. В настоящий момент готовность составляет 50-55%. Тепловой контур должен быть готов до наступления холодов.

«К майским праздникам завершим 95 – 99%. Останутся пуск и наладка оборудования и систем», – спрогнозировал Дмитрий Штыков.

Параллельно идет закупка медицинского оборудования. Она тоже переходит на 2025 год. Более 250 единиц обойдутся в сумму от 2,5 до 3 миллиардов рублей.

Официально контракт со «Стрелой» продлён до октября 2025 года.

На объекте трудятся 230 человек. «Вчера считали по головам, – заверил Штыков. – Сейчас придется наращивать. В ночную смену нужно».

«Это огромный объект для Орловской области», – подчеркнул исполняющий обязанности начальника «Орелгосзаказчика».

ИА «Орелград»