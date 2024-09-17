Школы в Орле и Жилина сползают на конец 2025 года

Шанс еще есть, считает временно исполняющий обязанности руководителя «Орелгосзаказчика».

О новых сроках и ценах Дмитрий Штыков рассказал сегодня на заседании профильного комитета облсовета. Есть надежда, что проектно-сметная документация на школы в Орле и деревне Жилина выйдет из экспертизы в конце октября – начале ноября. В дальнейшем будет обращение в Минпросвещения о переносе завершения строительства на конец 2025 года.

«Оно будет поддержано, – заверил Дмитрий Штыков. – В этом году задача – получить положительное заключение по ПСД».

Площадка на улице Родзевича-Белевича в Орле неудачна, отметил Штыков. На месте много коммуникаций и неопознанных сетей. В 539 замечаниях по проекту есть и их доля.

В деревне Жилина возобновлены работы. Идет планировка территории. Готовят площадки под спортивные зоны и технические сооружения.

«Время упущено проектировщиками. Любой проект в зависимости от его масштаба получит замечания», – сказал Дмитрий Штыков.

Он напомнил, что проект по школе в Жилина зашел в экспертизу в конце 2022 года.

«Варианты перенесения завершения строительства на 2026 год тоже есть. Лучше хорошо – но долго, чем быстро – но плохо», – отметил Штыков.

Объекты однозначно обойдутся дороже. «Экспертиза не выпустит проект, которые не смогут построить», – пояснил исполняющий обязанности руководителя «Орелгосзаказчика».

По предварительной оценке, увеличение произойдет вдвое.

ИА «Орелград»