Школы в Орле и Жилина сползают на конец 2025 года

17.9.2024 | 15:31 Важное, Новости, Образование, Строительство

Шанс еще есть, считает временно исполняющий обязанности руководителя «Орелгосзаказчика».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

О новых сроках и ценах Дмитрий Штыков рассказал сегодня на заседании профильного комитета облсовета. Есть надежда, что проектно-сметная документация на школы в Орле и деревне Жилина выйдет из экспертизы в конце октября – начале ноября. В дальнейшем будет обращение в Минпросвещения о переносе завершения строительства на конец 2025 года.

«Оно будет поддержано, – заверил Дмитрий Штыков. – В этом году задача – получить положительное заключение по ПСД».

Площадка на улице Родзевича-Белевича в Орле неудачна, отметил Штыков. На месте много коммуникаций и неопознанных сетей. В 539 замечаниях по проекту есть и их доля.

В деревне Жилина возобновлены работы. Идет планировка территории. Готовят площадки под спортивные зоны и технические сооружения.

«Время упущено проектировщиками. Любой проект в зависимости от его масштаба получит замечания», – сказал Дмитрий Штыков.

Он напомнил, что проект по школе в Жилина зашел в экспертизу в конце 2022 года.

«Варианты перенесения завершения строительства на 2026 год тоже есть. Лучше хорошо – но долго, чем быстро – но плохо», – отметил Штыков.

Объекты однозначно обойдутся дороже. «Экспертиза не выпустит проект, которые не смогут построить», – пояснил исполняющий обязанности руководителя «Орелгосзаказчика».

По предварительной оценке, увеличение произойдет вдвое.

ИА «Орелград»


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