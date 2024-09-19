ФК «Орёл» проверяет прокуратура

Ведомство может интересовать расширение штата клуба.

Такую информацию сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

Официально в прокуратуре подтвердили сам факт проверки. Также в ведомстве уточнили, что изучают вопросы соблюдения законов о физкультуре и спорте региональными органами власти, местным самоуправлением, профильными и образовательными организациями, а также филиалами спортивных федераций.

Однако СМИ утверждает, что прокуратуру может интересовать Юрий Пименов, недавно занявший пост замдиректора футбольного клуба. Ранее этой должности вообще не существовало.

Как утверждает издание, законность данного назначения и проверяет орган надзора. Попутно ведомство может интересовать штатное расписание клуба и его расширение в целом, а также вопросы назначения того или иного денежного довольствия сотрудникам.

ИА «Орелград»