Путин присвоил орловчанке звание «Мать-героиня»

Галина Рожнова воспитывает 11 детей, 17 внуков и 1 правнучку.

Соответствующий указ президента России опубликован на федеральном портале правовой информации. Известно, что Рожнова проживает в Кромском районе в деревне Атяевка.

Звание присвоено с формулировкой «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей». Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, у Рожновой 11 детей, 17 внуков и 1 правнучка.

Сейчас орловчанка находится на пенсии, однако около 35 лет её трудовой деятельности связаны с предприятиями региона. Известно, что она окончила Орловский сельскохозяйственный техникум, затем работала в колхозе «Власть труда» и в районном потребительском обществе «Кромской Хлебозавод».

Звание и орден «Мать-героиня» учреждены 15 августа 2022 года. Ими отмечают гражданок России, воспитавших 10 и более детей. Ранее Рожнову отметили медалью «За чадолюбие и жертвенное материнское служение Патриарха Московского и всея Руси».

ИА «Орелград»