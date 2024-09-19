На Орловщине четыре муниципалитета отстали в агитации за службу в армии

19.9.2024 | 12:20 Новости, СВО

Проблему поднял федеральный инспектор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Вице-губернатор Вадим Тарасов, проводивший встречу, рассказал, что федеральный инспектор в Орловской области обратил внимание на недостаточно активную работу по информационному освещению набора граждан на контрактную службу в вооружённых силах. Такие проблемы выявили в четырёх муниципальных образованиях.

Конкретные города или районы чиновник называть не стал, лишь упомянув, что до них доведут информацию «в рабочем порядке». Однако подчеркнул, что тема эта важная.

«Эта информация идёт для доклада полпреду [президента в ЦФО]. Поэтому прошу эти четыре муниципальных образования подтянуться», – заявил Тарасов.

Напомним, что Орловская область снова обрела федерального инспектора в июне этого года.


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