На Орловщине четыре муниципалитета отстали в агитации за службу в армии

Проблему поднял федеральный инспектор.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Вице-губернатор Вадим Тарасов, проводивший встречу, рассказал, что федеральный инспектор в Орловской области обратил внимание на недостаточно активную работу по информационному освещению набора граждан на контрактную службу в вооружённых силах. Такие проблемы выявили в четырёх муниципальных образованиях.

Конкретные города или районы чиновник называть не стал, лишь упомянув, что до них доведут информацию «в рабочем порядке». Однако подчеркнул, что тема эта важная.

«Эта информация идёт для доклада полпреду [президента в ЦФО]. Поэтому прошу эти четыре муниципальных образования подтянуться», – заявил Тарасов.

Напомним, что Орловская область снова обрела федерального инспектора в июне этого года.