На Орловщине вовремя не сдали 17 дворов

Их благоустраивали в рамках национального проекта.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. С докладом выступил глава Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев.

Ремонт дворов вёлся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Однако к установленным срокам успели не все. Антонцев насчитал на Орловщине 17 «запоздалых» территорий.

Так, в областном центре ещё до 31 июля должны были привести в порядок 3 двора в переулке Матроса Силякова (подрядчик Семенцов), 2 двора на улицах Розы Люксембург и Гагарина («Дорстрой»), 2 двора на Нормандия-Неман («Ремонтно-дорожная компания»), 3 двора на Комсомольской и Игнатова («Легион»).

Впрочем, мэр Орла Юрий Парахин отверг эти претензии. По его словам, готовы к сдаче все дворы, кроме двух (на Розы Люксембург, 52, и на Гагарина, 49). Причём с этими двумя проблема только в том, что местные жители захотели провести дополнительные работы по устройстве парковочных мест. «Примерно к 15 октября данные работы будут завершены», – пояснил Парахин.

Тем не менее, вице-губернатор Вадим Тарасов, проводивший заседание, попросил орловского градоначальника применить к опоздавшим подрядчикам штрафные санкции.

Также «отстающие» дворы имеются

в Верховском районе в селе Русский Брод (подрядчик Аветисян должен был сдать 31 августа),

в Хотынце на улице Школьной (подрядчик Ларин – 16 сентября),

в Орловском муниципальном округе в посёлке Стрелецкий (подрядчик Стрельникова — 2 сентября)

и в деревне Жилина, причём здесь сразу четыре двора (подрядчик «Альянс» – 2 сентября).

ИА «Орелград»