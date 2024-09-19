Орловец получил три года «строгача» за попытку взятки

Инспектор ДПС отказался брать деньги.

Осуждённый — житель Глазуновского района. Ранее мужчина уже бывал под судом. Своё новое преступление он совершил в июле этого года.

Как рассказали в Управлении Следственного комитета по Орловской области, мужчину «тормознули» в Кромах. Он вёл автомобиль, находясь в подозрительном состоянии. Однако орловец отказался от медицинского освидетельствования.

Вместо этого в тот же день он, находясь в служебном кабинете сотрудников полиции, попытался передать сотруднику ГАИ взятку в размере 25 тысяч рублей. В обмен на это мужчина хотел полностью избежать административной ответственности за нетрезвое вождение.

Однако полицейский отказался от незаконного предложения. В итоге орловцу пришлось отвечать не только за неподобающее поведение за рулём, но и за попытку подкупа. Приговор оказался достаточно суровым — три года колонии строгого режима.

ИА «Орелград»