На Орловщине резко выросло число больных ОРВИ

19.9.2024 | 15:10 Медицина, Новости

Прирост составил 55%.

Фото: ИА «Орелград»

Таковы данные за последнюю отчётную неделю. Их озвучило Управление Роспотребнадзора.

С соответствующими жалобами к медикам обратились 4,3 тысячи жителей нашей области. Как обычно, основная часть заболевших — это дети в возрасте до 14 лет.

Однако в ведомстве считают, что это прогнозируемый рост. Кроме того, он на 24% ниже показателей за аналогичный период минувшего года.

Также, хоть и менее резко, выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано 379 новых случаев (неделей ранее их было 325).

Пока что в новом сезоне прививку от гриппа сделали 62,5 тысяч орловцев. Это всего лишь 9% от общей численности населения нашего региона.

ИА «Орелград»


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