Орловское отделение ЛДПР объявило «Мусору бой!»

Партия запускает специальный проект по борьбе с мусором в Орле.

Актуальность этой проблемы в областном центре и всём регионе только нарастает. Так, на последней сессии в Орловском Облсовете развернулась горячая дискуссия по вопросам отработки и вывоза ТКО, а также обслуживания мусорных площадок. Кроме того, депутаты от ЛДПР подчеркивают, что обращений по данной теме, поступающих от самих граждан, становится неприлично много.

«На каждый депутатский приём к нам приходят десятки жителей Орла с мусорной проблемой. Я, как житель Орла, сам каждый день вижу вонючие реки и забитые контейнеры. Мусор в Орле стал системной проблемой. Поэтому мы решили выделить её в отдельный блок нашей работы. Люди не должны жить как в средневековье, оплачивая каждый месяц квитанции», – отметил руководитель фракции ЛДПР в Орловском Облсовете Владислав Числов.

«Мусору бой!» – так назвали свой проект орловские либерал-демократы. Его суть – в том, чтобы собрать и систематизировать обращения граждан по фактам недобросовестного отношения к вывозу отходов и обслуживанию мусорных площадок на территории нашего региона.

Отправить свое обращение можно, заполнив специальную форму. Также оставить сообщение по теме можно в официальной группе Орловской ЛДПР во «ВКонтакте» или по номеру телефона +7 (4862) 55-27-27.

ИА «Орелград»